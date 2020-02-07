Епархия поддержала включение в Конституцию упоминания о Боге

Настоятель Храма-на-Крови, протоиерей Максим Миняйло поддерживает идею включить в преамбулу новой редакции Конституции РФ упоминание о Боге.

Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня». Отец Максим сказал, что по этому вопросу уже «гениально» высказался патриарх Кирилл. «У нас светское государство, но построили его верующие», – отметил он. По мнению отца Максима, «чудо расширения и укрепления нашего государства» стало возможным лишь благодаря духовной основе – вере в Бога. И только на такой основе стало возможным построение огромной империи с огромным числом проживающих на ее территории народов.

Протоиерей также упомянул, что в преамбуле закона о религиозных организациях говорится об особой исторической роли православия в России, и что этот факт «вызвал большое недовольство со стороны наших западных партнеров».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.02.20

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