Прибывших из Пекина россиян закрыли на домашний карантин

Российские граждане, которые прилетели сегодня в Екатеринбург из Китая, проведут две недели в изоляции по месту жительства. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Прибывшим вручили больничные листы и предупредили об ответственности за распространение вируса. Об этом сообщила сегодня на совещании медиков заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

Глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских рассказал, что в самолете из Пекина было 58 китайцев, остальные пассажиры – граждане РФ. Люди абсолютно здоровы, у них нет никаких симптомов ОРВИ. И прилетели они не из очага эпидемии.

«Но по правилам они должны две недели находиться под наблюдением медработников. Жалоб и претензий не высказывали. При прилете китайцам разъяснили, в чем суть мероприятия, большинство из них говорит по-русски. Никакой угрозы и риска здоровью жителей Екатеринбурга нет. Эти граждане проживают в Свердловской области и имеют вид на жительство», – сообщил Козловских.

Как уже сообщалось, китайцев с этого рейса на автобусах отправили в санаторий «Бодрость» на Эльмаше, где они проведут 14 дней под наблюдением медиков. Для иностранцев эти меры стали неожиданностью. Сегодня с утра на территории санатория появились охранники. Прежних постояльцев попросили освободить комнаты еще накануне, администрация пообещала вернуть им деньги за сорванное лечение.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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