В 40-й больнице на коронавирус проверяют 18 человек, вернувшихся из Китая

В Свердловской области нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса. С подозрением на инфекцию в ГКБ № 40 Екатеринбурга сейчас находятся 18 человек, недавно вернувшихся из Китая. Это 14 взрослых и четыре ребенка, сообщила на совещании медиков заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.

Предварительно у всех пациентов отрицательный результат по коронавирусу. Завтра семь взрослых будут выписаны из больницы.

Ирена Базите отметила, что сейчас свердловских медиков больше беспокоит превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппу в регионе. Ранее «Новый День» писал, что всего за три дня, с 3 по 5 февраля, в области было зарегистрировано 26 815 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, что на 30% больше, чем на прошлой неделе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.02.20

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