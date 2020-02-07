Бывший главный эпидемиолог рассказала, чего боятся врачи, пока все паникуют из-за коронавируса

Бывший главный эпидемиолог Свердловской области, а ныне замминистра здравоохранения Ирена Базите рассказала, что беспокоит уральских врачей, пока весь мир лихорадит от новостей о коронавирусе. «У нас фиксируется в Екатеринбурге и Свердловской области превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу, нас это больше беспокоит. По коронавирусу нет ни одного подтвержденного случая», – сказала она.

Напомним, в городской больнице № 40 находятся 18 человек, включая четверых детей, с подозрением на коронавирус. У всех них предварительно отрицательные результаты, семь взрослых завтра выпишут, т.к. пройдет двухнедельный контрольный срок (это максимум инкубационного периода по коронавирусу, когда у человека может не быть симптомов).

Также сегодня отправили на изоляцию 58 граждан Китая, прибывших рейсом из Пекина, в санаторий «Бодрость». Они пробудут там две недели под наблюдением врачей. Остальных пассажиров рейса поместили под домашнюю изоляцию – всем им запрещено покидать квартиры, также их предупредили об ответственности, если они заразны и передадут вирус кому-то еще. Врачи будут навещать их раз в день, больше никто не будет контролировать, соблюдают ли они запрет выходить из дома и не контактировать с другими людьми.

Добавим, по последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая и ВОЗ, в мире коронавирусом заражены 31 452 человека, 638 погибли, 617 выздоровели.

Екатеринбург, Елена Сычева

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