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Понедельник, 10 февраля 2020, 09:33 мск

Новости Екатеринбург

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В телеграме появился бот в помощь тем, кто сортирует мусор

В телеграме появился бот, который помогает тем, кто сортирует мусор дома, но не знает, куда отнести отходы, разложенные по разным пакетам. По сути, это данные о пунктах приема вторсырья в выбранном городе. Чтобы найти ближайшую точку сбора или переработки мусора, нужно отправить команду /start, указать свой населенный пункт и выбрать один или несколько типов мусора. В списке есть бумага, металл, стекло, одежда, батарейки, опасные отходы, лампочки, бытовая техника, упаковка тетрапак и пластик.

Например, в Екатеринбурге некуда сдать тетрапак – ближайший пункт приема, судя по данным бота, находится в Уфе, впрочем, есть и поближе: в Каменске-Уральском из этой упаковки делают пластиковую ленту, но сырье для этого собирают пока только в самом городе.

В списке пунктов, где принимают батарейки в Екатеринбурге, нет муниципального предприятия «Комплексное решение проблем промышленных отходов», которое собирает отработанные элементы питания у населения в офисе на улице Энгельса.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.20

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Метки / Мусорная реформа

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