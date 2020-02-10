российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 февраля 2020, 14:59 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Полпред президента попросил полицию следить за китайцами из-за коронавируса

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел окружное совещание по вопросам профилактики коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в полпредстве, Николай Цуканов обратил внимание органов внутренних дел на необходимость сосредоточить усилия по контролю граждан Китая, прибывающих на Урал, и их последующим передвижением. Полпред подчеркнул, что вопрос о мерах по предупреждению распространения коронавируса находится на особом контроле у президента.

Кроме того, Цуканов похвалил руководство Тюменской области, куда 4 февраля на карантин из провинции Хубей доставлены граждане России и других государств (всего доставлено 144 человека, из них 128 россиян). «Руководством региона вся подготовительная работа была проведена на высоком организационном уровне. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение дальнейшего распространения инфекции. Это уникальный опыт для России», – сказал полпред.

Всего в регионах УрФО под медицинским наблюдением (в течение 14 дней) находится 313 человек. По состоянию на 10 февраля новых случаев коронавирусной инфекции на территории округа не зафиксировано.

Среди проблем, которые требуют решения, были названы: отсутствие или недостаточное количество «транспортировочных изолирующих боксов»; дефицит одноразовых масок в ряде частных аптечных сетей; завышение цен на маски в некоторых аптеках.

Екатеринбург, Тюмень, Елена Владимирова

Екатеринбург, Тюмень. Другие новости 10.02.20

В Екатеринбурге соберутся противники поправок к Конституции. «Необъективных» журналистов не пустят. / Уральца будут судить за убийство жены на глазах у сына. / От дошкольников до ученых: как в Академическом прошла «Лыжня России» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Эпидемии

За неделю на Урале 860 человек заболели пневмонией

Ученые допустили заражение коронавирусом 500 тысяч жителей Ухани

Глава ВОЗ призвал мир готовиться: Ситуация в КНР только верхушка айсберга

Власти Богдановича: помещенные на карантин китайцы находятся под замком и видеонаблюдением

На Урале выросло число китайцев, помещенных под замок из-за коронавируса

«Оценить эффект пока невозможно»: Банк России счел китайский коронавирус риском

Китайских арендаторов «Таганского ряда» обязали ежедневно проходить медосмотр

В Китай доставили 90 кг уральского лекарства для борьбы с коронавирусом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Эпидемии,