Полпред президента попросил полицию следить за китайцами из-за коронавируса

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел окружное совещание по вопросам профилактики коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в полпредстве, Николай Цуканов обратил внимание органов внутренних дел на необходимость сосредоточить усилия по контролю граждан Китая, прибывающих на Урал, и их последующим передвижением. Полпред подчеркнул, что вопрос о мерах по предупреждению распространения коронавируса находится на особом контроле у президента.

Кроме того, Цуканов похвалил руководство Тюменской области, куда 4 февраля на карантин из провинции Хубей доставлены граждане России и других государств (всего доставлено 144 человека, из них 128 россиян). «Руководством региона вся подготовительная работа была проведена на высоком организационном уровне. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение дальнейшего распространения инфекции. Это уникальный опыт для России», – сказал полпред.

Всего в регионах УрФО под медицинским наблюдением (в течение 14 дней) находится 313 человек. По состоянию на 10 февраля новых случаев коронавирусной инфекции на территории округа не зафиксировано.

Среди проблем, которые требуют решения, были названы: отсутствие или недостаточное количество «транспортировочных изолирующих боксов»; дефицит одноразовых масок в ряде частных аптечных сетей; завышение цен на маски в некоторых аптеках.

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