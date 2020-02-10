За неделю на Урале 860 человек заболели пневмонией

На Урале продолжает расти число тех, у кого развилась пневмония. Всего за неделю – с 3 по 9 февраля – в Свердловской области 860 пациентам поставлен такой диагноз, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. При этом там отметили, что показатель заболеваемости находится на уровне предыдущей недели.

Воспаление легких развивается, в основном, у взрослых – доля заболевших составляет 62,3%. На детей от 7 до 17 лет приходится 15,1% заболевших, остальные – 22,6% – это дошколята. При этом большая часть тех, кто заболел пневмонией на прошлой неделе, – малыши до двух лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.20

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