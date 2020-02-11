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Вторник, 11 февраля 2020, 08:53 мск

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Каждую неделю заболевают пневмонией почти 900 человек

В Свердловской области каждую неделю фиксируются сотни новых случаев заболевания пневмонией. Это следует из официальных бюллетеней регионального управления Роспотребнадзора. Так, на прошлой неделе – с 3 по 9 февраля – такой диагноз врачи поставили 860 пациентам.

Еще неделей ранее – с 27 января по 2 февраля – в Свердловской области было зарегистрировано 884 случая с предварительным диагнозом «пневмония». Как уточнили в пресс-службе санитарного ведомства, заболевание регистрируют как у взрослых (61,8%), так и у детей 7-17 лет (15,9%). «Наибольший показатель заболеваемости зарегистрирован среди детей до 2 лет», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.02.20

11 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Из-за коронавируса маски в аптеках подорожали в 6,66 раза. / Екатеринбургского депутата вызывают следователи по делу о протестах в сквере. Читать дальше

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