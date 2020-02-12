Полиция займется гражданами, которые вернулись из Китая и отказались соблюдать домашнюю изоляцию

В Свердловскую область за последние две недели из Китая, где сложная ситуация с заболеваемостью новым коронавирусом, приехали 1027 человек. Это и граждане России – их большинство, 728 человек, и граждане КНР. «Организована большая и кропотливая работа по установлению меднаблюдения за всеми гражданами без исключения, которые прибыли из КНР в течение 14 дней», – сказала сегодня на совещании в правительстве замглавы управления свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

По ее словам, всем, кого медики попросили в течение двух недель побыть в изоляции в домашних условиях, вручили постановления главного санитарного врача о мерах профилактики по завозу в регион и распространению нового китайского коронавируса. В частности, людей попросили не выходить на улицу, раз в день принимать врача и проходить осмотр, не контактировать с другими людьми. Всех предупредили об уголовной ответственности, в случае, если коронавирус все же появится по вине кого-то из этих людей. Но вручить уведомления под подпись удалось не всем. «Таких отказов было 18 штук, не открыли двери еще 53 человека, мы по всем им информацию передали в органы МВД», – сказала Пономарева.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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