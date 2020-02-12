Коронавирус подозревают у 13 человек в Свердловской области

В Свердловской области с подозрением на коронавирус находятся 37 человек. Об этом сообщила сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Анжелика Пономарева.

По ее словам, медики обратили внимание на тех, у кого совпали два фактора – симптомы ОРВИ и пребывание в КНР в последние две недели. «Подчеркну, что ни одного выявленного случая нет, на подозрении 37 человек. У всех взяты пробы, весь материал отправлен в новосибирский «Вектор», получили результаты 24 человек – все отрицательные», – сказала она.

Ранее в минздраве Свердловской области сообщили, что всех пациентов с подозрением на коронавирус помещают в специальные мельцеровские боксы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

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