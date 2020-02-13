Вторая жизнь мусора – где в Екатеринбурге сдать тетрапак и старую бытовую технику

Екатеринбург вскоре перейдет на раздельный сбор мусора – по дуальной схеме, то есть в один контейнер надо будет выбрасывать пищевые отходы, в другой – все остальные. Но многое из предметов обихода можно отправить на переработку в обход мусорного бака. Иногда даже немного на этом заработав. «Новый День» составил список пунктов приема вещей, которым можно дать вторую жизнь.

Пластик

Сетки для сбора пластика есть во многих дворах многоквартирных домов Екатеринбурга – чаще всего, жители города, которые сортируют мусор, относят этот тип отходов туда. Как правило, их устанавливают компании-посредники, которые выбирают фракции, пригодные для переработки, и продают специализированным предприятиям. Открытый вопрос – куда деваются оставшиеся отходы. Кроме того, есть и пункты приема вторсырья, куда можно отвезти пластик напрямую:

– станция раздельного сбора мусора в торговом центре «Мега» на улице Металлургов, 87;

– «Экотранс» на улице Маневровой, 35;

– «Радон-С» на проспекте Космонавтов, 11;

– «Апрель» на улице Новостроя, 1А, и на улице Коммунистической, 50 «О»;

– пункт приема во дворе дома на улице Московской, 50.

Макулатура

Старые газеты, журналы, книги, альбомы, тетради можно сдать по тем же адресам, что и пластик. За макулатуру можно выручить небольшие деньги, а можно сдать ее активистам, которые каждый месяц устраивают благотворительные сборы на помощь бездомным животным.

Проект «Сбор макулатуры в помощь бездомным животным», ближайшие даты – 28 февраля с 12:00 до 15:00 часов у метро «Динамо» и 29 февраля с 12:00 до 17:00 у метро «Площадь 1905 года».

Текстиль

Ненужные вещи в хорошем состоянии часто принимают в центрах социальной помощи гражданам – на безвозмездной основе. В некоторых ситуациях можно выручить за них деньги, например, на гаражных распродажах, магазинах одежды или секонд-хендах:

– православная служба милосердия, на улице Лучевой, 35;

– благотворительная организация «Аистенок», на улице Московской, 25А;

– магазины H&M на улицах 8 Марта, 46, Металлургов, 87, Сулимова, 50, Репина, 94, Щербакова, 4, на дублере Сибирского тракта, 2;

– группа Needful Things в фейсбуке;

– контейнеры для вещей проекта «Вещь добра» на Посадской, 16А, офис 204; на Радищева, 6А, 2 подъезд; на Розы Люксембург, 67А.

Старая бытовая и компьютерная техника

Старую бытовую технику нередко принимают магазины, которые специализируются на продаже электроники, например, во время акций. В остальное время жители Екатеринбурга могут отвезти устаревшие плееры, компьютеры, миксеры, фены и пылесосы в пункты приема:

– пункты приема компании СБВ на улице Крауля, 51, и на Крауля, 168А;

– «Немузей мусора», ТЦ «Успенский» на улице Вайнера, 10.

Некоторые компании сами забирают бытовую технику у потребителей:

– «Уралстройгрупп»;

– проект «Биозавр».

Тетрапак

Этот вид упаковки продуктов считается одним из самых неэкологичных. Коробки, в которых обычно продают соки, молоко и соусы, сделаны из бумаги, алюминия и полиэтилена. Переработать тетрапак очень сложно и затратно, так что экоактивисты вообще рекомендуют отказаться от него, например, в пользу пластика. В Екатеринбурге и окрестностях нет ни одного предприятия, которое бы собирало перерабатывало его. Несколько линий есть лишь в центральной России. Тем не менее, один пункт сбора в Екатеринбурге все же есть:

– «Немузей мусора», ТЦ «Успенский» на улице Вайнера, 10.

Батарейки

Боксы для сбора батареек стали появляться в подъездах жилых домов, но многие люди по-прежнему выбрасывают их в мусорное ведро вместе с бытовыми отходами, хотя отработанные элементы питания – относятся к опасным отходам, поэтому лучше утилизировать их правильно. Сдать батарейки можно в Екатеринбурге можно в следующих точках:

– МУП «Комплексного решения проблем промышленных отходов», который переехал на Энгельса, 16;

– магазин «Ель» в Ельцин-центре на улице Ельцина, 3;

– магазин Икеа на улице Металлургов, 87;

– магазин «Деловой» на улице Радищева, 6А;

– мебельный центр «ЭМА» на Верх-Исетском бульваре, 13;

– магазин «Казанова» на улице Чебышева, 4;

– магазины «Эльдорадо» на Малышева, 5, Академика Шварца, 17, Вайнера, 48, Блюхера, 39 и на проспекте Космонавтов, 41;

– магазины «М-видео» на Сулимова, 50, Репина, 94, Краснолесья, 133, Малышева, 5, Халтурина, 55, Металлургов, 87, 8 Марта, 149, Вайнера, 9, Амундсена, 63, на проспекте Ленина, 38А, на дублере Сибирского тракта, 2.

Лампы

Ртутные лампы, как и батарейки, не относятся к бытовым отходам, у них особый класс опасности. По закону их сбором у населения должны заниматься управляющие компании, но из-за витиеватых формулировок в документах, как правило, они пренебрегают этой обязанностью. Тем не менее, сдать опасные лампы в Екатеринбурге, чтобы их правильно утилизировали, можно:

– МУП «Комплексного решения проблем промышленных отходов» на Энгельса, 16.

Екатеринбург, Елена Сычева

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