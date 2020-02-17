Екатеринбуржцы собрали 350 кг гуманитарной помощи для китайцев

В Екатеринбурге за несколько дней собрали уже 350 кг гуманитарной помощи для жителей китайского города Гуанчжоу – побратима Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, кроме медицинских масок, бахил, антибактериальных салфеток жители города также переводят деньги на счет местного отделения Красного Креста. В конце месяца на вырученные средства будут закуплены и отправлены в Китай одноразовые медицинские маски и перчатки, защитные костюмы, антисептические гели, антибактериальные салфетки и другие дезинфекционные средства.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что сотрудники администрации города тоже подключились к этой акции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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