российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 февраля 2020, 16:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбуржцы собрали 350 кг гуманитарной помощи для китайцев

В Екатеринбурге за несколько дней собрали уже 350 кг гуманитарной помощи для жителей китайского города Гуанчжоу – побратима Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, кроме медицинских масок, бахил, антибактериальных салфеток жители города также переводят деньги на счет местного отделения Красного Креста. В конце месяца на вырученные средства будут закуплены и отправлены в Китай одноразовые медицинские маски и перчатки, защитные костюмы, антисептические гели, антибактериальные салфетки и другие дезинфекционные средства.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что сотрудники администрации города тоже подключились к этой акции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.20

В гордуме Екатеринбурга решат, что делать с депутатами и мэром при подаче недостоверной декларации. / Омбудсмен рассказала, чего на самом деле хочет Путин. / Заксо спросит у Куйвашева, как он решает проблемы в здравоохранении и ЖКХ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Эпидемии

Российским авиакомпаниям запретили чартерные рейсы в КНР

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения планеты

Камбоджа не испугалась коронавируса и пустила лайнер Westerdam в свой порт

Из-за коронавируса продажи на туррынке упали на 50%, покупать боятся даже на лето

На карантин по гриппу и ОРВИ в Екатеринбурге закрыты 252 класса и 106 групп в детсадах

Коронавирус подозревают у 13 человек в Свердловской области

Полиция займется гражданами, которые вернулись из Китая и отказались соблюдать домашнюю изоляцию

Минздрав заказал доптираж медицинских масок для аптек – надо еще 3 млн штук

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Эпидемии,