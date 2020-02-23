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Воскресенье, 23 февраля 2020, 11:33 мск

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У госпитализированного в Богдановиче китайца не нашли коронавирус

В инфекционное отделение больницы Богдановича накануне утром был доставлен гражданин Китая с повышенной температурой. Иностранца положили в отдельный бокс и взяли у него анализы. Пациентов этого отделения срочно выписали или отпустили временно домой, сообщил независимый профсоюз «Альянс врачей» в соцсети «ВКонтакте». Официальных подтверждений срочной выписки больных нет.

В министерстве здравоохранения Свердловской области подтвердили госпитализацию китайца в Богдановиче. «Гражданин КНР чувствует себя хорошо. Коронавирус исключен», – сообщил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков. По его данным, на сегодняшний день в Свердловской области не зарегистрировано ни одного заболевшего новым коронавирусом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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