Туристы отказываются от Италии: туроператоры рассказали об аннуляции туров

Туроператоры фиксируют отказы от туров в Италию. Пока аннуляции не носят массовый характер и затрагивают в основном ближайшие даты. Деньги отказавшимся вернут не полностью.

Как рассказали «Новому Дню» в компании «Европорт» в Екатеринбурге, пока отказы редкость и касаются в основном ближайших дат заездов.

«Запрета на посещение Италии ни от одного из координирующих органов нет. ВОЗ не запрещает посещение Италии и не видит каких-либо препятствий для этого. Отказы от забронированных заказов носят единичный характер, в основном, на глубину 10 дней, – рассказал коммерческий директор туроператора «Европорт» Антон Потапов. – Деньги за отказной тур мы возвращаем за вычетом понесенных расходов в течение 48 часов с момента получения заявления на возврат».

При этом уральский туроператор фиксирует и новые заявки на бронирование туров в Италию. Видимо, среди туристов находятся оптимисты, которые верят в скорый спад эпидемии коронавируса.

«У нас в этом году в целом продажи по Италии были даже лучше, чем в прошлом году. И даже сегодня поступали новые запросы на туры», – отметил Антон Потапов.

Всего, по данным Ассоциации туроператоров России, в Италии на сегодняшний день могут находиться около 6-7 тысяч организованных туристов и еще около 20 тысяч самостоятельных путешественников. Об этом сообщает сегодня «Вестник АТОР».

«Большинство организованных туристов из России отдыхает сейчас в Риме (до 40%, по данным туроператоров). Туристы также отдыхают на горнолыжных курортах Италии и находятся в экскурсионных турах с посещением нескольких провинций. Так, у Anex Tour основная масса туристов сейчас находится в регионах Лацио и Трентино Альто Адидже, у PAC Group – также на горнолыжных курортах севера страны.

Туроператоры также сообщают, что в стране не наблюдается паника ни у местных жителей, ни у находящихся на отдыхе туристов. Просьб о досрочном прерывании отдыха в Италии у российских туристов на местах нет», – сообщает АТОР.

Напомним, накануне посольство России в Италии выступило с рекомендацией россиянам отказаться от поездок северные регионы страны, где зафиксированы очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных. Как говорится в сообщении, речь идет о Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье. В посольстве уточнили, что случаев инфицирования граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано.

Некоторые российские СМИ неверно истолковали рекомендации посольства и опубликовали новости о запрете авиасообщения между Россией и Италией. Однако дипмиссия опровергла эту информацию. В твиттере посольства России в Италии сообщили, что «регулярные авиарейсы между нашими странами осуществляются в штатном режиме».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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