В Кушве трех китайцев отправили больницу из-за подозрения на коронавирус

В Свердловской области появился еще один пункт обсервации для граждан КНР – в инфекционном отделении Кушвинской ЦГБ под наблюдением находятся три китайца. Остальных пациентов из здания удалили. О том, что в Кушве есть иностранцы, возможно зараженные коронавирусом, накануне в соцсетях сообщили местные жители. В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области пояснили, что наблюдались два гражданина КНР – у одного не было никаких симптомов, он находится под наблюдением без помещения в клинику. У другого – симптомы ОРВИ, его поместили в специальный бокс в инфекционном отделении. Однако в больнице другая информация – под наблюдением находятся три китайца, все в больнице, но анализы показали отрицательный результат. «В соответствии с законодательством все граждане КНР должны находиться под обсервацией 14 дней. У нас они наблюдаются в боксах в инфекционном наблюдении. О приезде граждан КНР мы узнали из миграционной службы, всего приехало трое. По результатам анализов коронавирус ни у кого не подтвердился, но они продолжат находиться под наблюдением положенный срок», – рассказала врач-инфекционист ГБУЗ СО ЦГБ г. Кушва Марина Рахимова.

По ее словам, китайцы прилетели из Пекина в Москву, а оттуда уже добирались до уральского города. В инфекционном отделении, где находятся китайцы, других пациентов нет – их либо выписали по состоянию здоровья, либо перевели в инфекционку в соседнем здании. Рахимова отметила, что никакой паники у пациентов больницы или жителей Кушвы нет. В пресс-службе больницы «Новому Дню» также подтвердили, что речь идет о трех иностранцах и у всех отрицательные результаты. Там так же заявили, что симптомов ОРВИ ни у кого из них нет. По меньшей мере 2800 человек с начала декабря прошлого года погибли во всем мире от вспышки нового коронавируса. Подавляющее количество жертв по-прежнему приходится на КНР. Самые тревожные очаги за пределами Китая – на Ближнем Востоке и в Европе. Россиянам не рекомендуют летать в Италию, а Саудовская Аравия запретила въезд паломникам из-за коронавируса.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.02.20

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