На Урале вводят масочный режим из-за коронавируса

Роспотребнадзор Свердловской области рассылает письма по уральским предприятием с рекомендациями об усилении мер по профилактике коронавируса. Речь идет о компаниях, работающих в сфере общепита и общественного транспорта. Как рассказала корреспонденту «Нового Дня» пресс-секретарь управления Анна Ожиганова, предприятия должны будут чаще проводить дезинфекцию, а сотрудники, контактирующие с клиентами, – носить маски. Кроме того, к работе не должны допускать тех, у кого есть симптомы ОРВИ.

«Мы получили соответствующее указание из Центрального аппарата и рассылаем письма по предприятиям. Меры носят рекомендательный характер, в случае, если предприятие не будет соблюдать рекомендации, никаких штрафов не будет, но мы в ходе проверок будем убеждать усилить профилактику. Но нам уже звонили от предприятий, кто получил письма, – говорят, обязательно будут соблюдать», – прокомментировала Ожиганова. В школах и садиках пока дополнительных мер профилактики вводиться не будет. Эти учреждения ежегодно на пике подъема ОРВИ и гриппа должны чаще проветривать, проводить уборку и т.д. – дополнительно им ничего не требуется. В Роспотребнадзоре уверены, что масочный режим и другие рекомендации для общественного транспорта и общепита не только помогут не допустить распространения коронавируса, но заодно поспособствуют снижению числа подхвативших простуду и грипп.

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Екатеринбург, Светлана Загороднева

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