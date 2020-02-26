Беспрецедентные меры: в Москве из-за угрозы коронавируса начался массовый отлов животных

В Москве предприняты беспрецедентные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Как заявила сегодня глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, в мегаполисе начался масштабный отлов диких и безнадзорных животных, а в аэропортах контроль за состоянием прибывающих пассажиров введен не только для рейсов из Китая, но и транзитных лайнерах.

«Сегодня проводится масштабный комплекс сплошной дератизации в городе, отлов диких животных, безнадзорных, – цитирует Андрееву РИА «Новости». – Сегодня проводятся все меры профилактического характера, и когда возникают какие-то вопросы, мы на все отвечаем, нам звонят москвичи».

Глава управления Роспотребнадзора подчеркнула, что разъяснительная работа с горожанами ведется также в соцсетях, а в целом в Москве предприняты беспрецедентные меры. Так, в аэропортах проверки идут уже не только на самолетах, прибывающих из Китая, но и на других рейсах, в частности, транзитных.

«Это термометрия, это блок отбора на коронавирус мазков из носо- и ротоглотки у прилетающих. Это отработанная уже система», – заверила Андреева, подчеркнув, что население эти меры предосторожности воспринимает адекватно.

Между тем, найти на официальном сайте столичного управления указания и ссылки на его аккаунты в соцсетях, где, по словам Андреевой, ее ведомство ведет активную работу, корреспонденту РИА «Новый День» не удалось.

Пассажиров лайнеров из Китая в Москве помещают под двухнедельный «домашний арест», сообщила в «Фейсбуке» сообщила спецкорр «КП» Дарья Асламова, которая прибыла в Москву из КНР 24 февраля.

«Еще в аэропорту нам всем сунули длинную бумагу от главного санитарного врача города Москвы, ничего не объясняя и поторапливая. «Вот здесь распишитесь». Я почему-то подумала, что это медицинские предписания. И только утром, выспавшись, прочла этот сумасшедший бюрократический документ, превращающий меня в потенциальную преступницу, – пишет журналистка в соцсети. – Постановление приняли втихую 31 января сего года, уверяя при этом общественность в том, что карантин (если нет температуры и анализы в порядке) – дело добровольное. Никто, мол, вас насильно не запрет. Если вы, конечно, не из Уханя прилетели».

Асламова уточнила, что не может покидать квартиру, в которой проживает, ей запрещено «посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места, пользоваться общественным транспортом, контактировать с третьими лицами, кроме совместно с ней проживающих». «Нарушение этих правил грозит мне не только административными штрафами. Я подпадаю под УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС (статья 236, части первая и вторая). Если я выйду на улицу и случайно кого-то заражу, наказание до года тюрьмы. А если этот человек, не дай Боже, умрет (даже от старости), наказание до пяти (!) лет тюрьмы», – отметила журналистка.

Ранее сегодня газета «Ведомости» также сообщила о предписании, которое Роспотребнадзор направил в столичные бары и рестораны. Заведениям общепита приказано усилить меры борьбы с угрозой коронавируса – в частности, персонал обязан носить медицинские маски и менять их каждый три часа, поставить в залах бактерицидные лампы и дезинфицировать посуду по полтора часа, а дверные ручки и кассовые аппараты каждый час. В предписании также говорится, что все заведения общепита обязаны еженедельно отчитываться о принятых мерах.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.02.20

Совфед предлагает штрафовать за купание и игры на несогласованных пляжах. / В России отменят штраф за демонстрацию нацистской символики. / Российские богачи рассказали, где хранят свои деньги. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»