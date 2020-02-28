российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 февраля 2020, 08:38 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Суд начал рассматривать апелляцию на арест Кызласова. Журналистов выгнали

В Свердловском облсуде началось рассмотрение апелляции по мере пресечения гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Адвокаты настаивают, что суда он должен дожидаться не в СИЗО. Представителей СМИ из зала заседания удалили.

Адвокаты свое желание закрыть процесс объяснили тем, что будут оглашаться личные данные обвиняемого, и «когда обстоятельства еще не в полном порядке установлены следствием, не стоит предавать их огласке». Следователь позицию поддержал: «Чтобы соблюсти тайну следствия». В числе аргументов прокурора – будут оглашаться в том числе данные, составляющие медицинскую тайну.

Напомним, 17 февраля Кызласова задержали по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере. 19 февраля Ленинский суд отправил его под арест на два месяца. Такую меру пресечения выбрали в том числе потому, что у гендиректора «Титановой долины» московская прописка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.02.20

Вынесен приговор водителю бензовоза, который взял 10 пассажиров и троих погубил. / 28 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Телеграм-блогеру Устинову продлили арест еще на три месяца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Дело "Титановой долины"

Апелляцию на арест гендиректора «Титановой долины» рассмотрят завтра

Вице-губернатор не стал отвечать на вопрос о проверках «Титановой долины» после ареста ее гендиректора

Мининвест получил право требовать от «Титановой долины» дополнительные отчеты

В «Титановой долине» официально прокомментировали дело Кызласова

Глава бюджетного комитета о деле Кызласова: «А мы его предупреждали!»

Правительство выделило деньги «Титановой долине» – после ареста гендиректора

Михаила Шилиманова арестовали на 2 месяца (ВИДЕО)

Михаил Шилиманов в суде признал, что был пособником в деле о вымогательстве взятки (добавлено ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Дело "Титановой долины",