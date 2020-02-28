Суд начал рассматривать апелляцию на арест Кызласова. Журналистов выгнали

В Свердловском облсуде началось рассмотрение апелляции по мере пресечения гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Адвокаты настаивают, что суда он должен дожидаться не в СИЗО. Представителей СМИ из зала заседания удалили.

Адвокаты свое желание закрыть процесс объяснили тем, что будут оглашаться личные данные обвиняемого, и «когда обстоятельства еще не в полном порядке установлены следствием, не стоит предавать их огласке». Следователь позицию поддержал: «Чтобы соблюсти тайну следствия». В числе аргументов прокурора – будут оглашаться в том числе данные, составляющие медицинскую тайну.

Напомним, 17 февраля Кызласова задержали по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере. 19 февраля Ленинский суд отправил его под арест на два месяца. Такую меру пресечения выбрали в том числе потому, что у гендиректора «Титановой долины» московская прописка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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