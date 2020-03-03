На Среднем Урале 189 человек остаются под медицинским наблюдением из-за угрозы коронавируса

В Свердловской области нет ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции Covid-19.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 189 человек, побывавших в Китае. С января в больницы были госпитализированы с признаками ОРВИ 50 граждан, которые прибыли из КНР, – 45 человек уже выписаны. Результаты анализов на коронавирус у всех пациентов отрицательные.

В Кушве врачи продолжают наблюдать за состоянием трех китайцев, которые были помещены в инфекционную больницу на прошлой неделе. Иностранцы чувствуют себя хорошо. Исследования на коронавирус также дали отрицательный результат, сообщили «Новому Дню» в Роспотребнадзоре.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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