Жительница Милана: из-за коронавируса закрыты школы, театры и магазины, но паники нет

Число погибших от коронавируса в Италии достигло 107 человек. Наибольшее количество зараженных и смертей регистрируется в регионах Ломбардии, Венето и Эмилья Романья. Жительница пригорода Милана София рассказала РИА «Новый День», как итальянцы переживают эпидемию.

«Всем, у кого температура, советуют оставаться дома. Пожилым людям старше 70 настоятельно рекомендуют оставаться дома или избегать публичных мест. Школы, университеты, спортзалы, многие рестораны и кафе, маленькие магазинчики, галереи и театры закрыты до 8 марта. Я работаю из дома. В понедельник ездила в офис, магазины одежды и бутики были открыты!» – сообщила девушка.

По последним данным, в Италии уже 3 089 заболевших коронавирусом. София рассказала, что почти все умершие от новой инфекции – пожилые люди старше 65 лет, и лишь один 49-летний мужчина. По ее словам, количество выздоравливающих увеличивается с каждым днем.

«Маски не помогают. Они необходимы для заболевших, чтобы не распространять заразу. У меня маски нет, просто нужно быть осторожным и не находиться рядом с кашляющими и чихающими людьми и мыть руки», – отмечает София.

Паника, которая накрыла итальянские города неделю назад, уже схлынула. В магазинах больше нет пустых прилавков, жители могут без проблем купить продукты. Но власти отменяют массовые мероприятия. «Неделя дизайна в Милане – Salone del mobile – должна была пройти в апреле, но ее перенесли на июнь. Фестиваль вина Vinitaly в Венето перенесли на несколько недель вперед. Футбольные матчи также переносятся», – рассказала собеседница агентства.

Милан, Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Милан, Екатеринбург. Другие новости 05.03.20

Боксерское шоу РМК вошло в шорт-лист нацпремии «Событие года». / Следствие требует ареста обвиняемого в убийстве архитектора. / В зоопарке проснулись медведи. Их кормят морковью и огурцами (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»