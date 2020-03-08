«Большой шлем» пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса

Уральский этап турнира по дзюдо «Большой шлем – 2020» будет проведен при пустых трибунах. Об этом сообщают организаторы спортивного мероприятия.

Само событие запланировано в Екатеринбурге с 13 по 15 марта. Состязания сильнейших спортсменов планеты можно будет увидеть только в прямом эфире. По данным организаторов, финалы будут транслироваться на телеканале «Матч», «Боец», а предварительные схватки на официальном YouTube-канале Международной федерации дзюдо.

Решение было принято в рамках рекомендаций Роспотребнадзора. В Екатеринбург на турнир должны прибыть 587 атлетов из 90 стран, в том числе 56 представителей сборной команды России. Впрочем, в связи с тем, что неделю назад в Марокко был отменен Гран-при-2020, количество дзюдоистов может увеличиться. Между тем уже известно, что сборные команды Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана не приедут в Екатеринбург. Спортсмены, которые были в вышеперечисленных странах за две недели до прохождения границы с Россией – не будут допущены до турнира. Остальные участники «Большого шлема» пройдут все необходимые медицинские обследования прямо в аэропортах прибытия, а на площадке ДИВСа будет идти постоянный мониторинг ситуации.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 07.03.20

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