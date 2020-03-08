ВОЗ: Коронавирус не исчезнет к лету

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус нового типа COVID-19 вряд ли перестанет распространяться летом. Об этом сказал во время специального брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы не знаем, как будет развиваться активность и динамика коронавируса в различных погодных условиях. Нам придется взять за правило, что вирус может сохранить способность распространяться, [вне зависимости от температуры воздуха]. Полагать, что вирус просто исчезнет летом, значит, подбадривать себя ложными надеждами. В настоящее время нет никаких оснований предполагать, что такой сценарий возможен», – сказал он.

Москва, Елена Сычева

Москва. Другие новости 08.03.20

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