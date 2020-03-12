российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 марта 2020, 09:29 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В России зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом

В Екатеринбурге сегодня проходит первый конгресс инфекционистов Уральского федерального округа. Специалисты обсуждают ситуацию с распространением китайского коронавируса в мире.

Как следует из доклада главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Елены Малинниковой, на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом. В Москве уже 16 больных, в Московской области, Липецке и Казани – по три случая, в Санкт-Петербурге – два случая, в Забайкальском крае, Тюменской области, Нижнем Новгороде, Белгородской и Калининградской области – по одному случаю заражения инфекцией Covid-19.

Напомним, накануне ВОЗ объявила пандемию коронавируса по всему миру. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в Москве и ряде регионов РФ объявлены карантинные мероприятия до начала апреля – отменяются концерты, ярмарки, массовые спортивные состязания и т.д.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

Перед заседанием заксо по поправкам в Конституцию Куйвашев встретился с депутатами. / Высокинский соберет силовиков для выяснения причин пожаров на Уралмаше. / На Урале осудили сотрудника морга, укравшего золото покойницы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Турция переносит начало туристического сезона из-за коронавируса

Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил о новых потрясениях

Трамп закрыл границы для Европы и заявил о налоговых послаблениях внутри страны

В Италии за сутки от коронавируса скончались около 200 человек: в стране закрывают магазины и рестораны

Индия с 13 марта аннулирует визы для всех туристов

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса

Урал вводит карантинные меры по коронавирусу

Врач рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Германии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,