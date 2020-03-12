В Екатеринбурге сегодня проходит первый конгресс инфекционистов Уральского федерального округа. Специалисты обсуждают ситуацию с распространением китайского коронавируса в мире.

Как следует из доклада главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Елены Малинниковой, на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом. В Москве уже 16 больных, в Московской области, Липецке и Казани – по три случая, в Санкт-Петербурге – два случая, в Забайкальском крае, Тюменской области, Нижнем Новгороде, Белгородской и Калининградской области – по одному случаю заражения инфекцией Covid-19.

Напомним, накануне ВОЗ объявила пандемию коронавируса по всему миру. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в Москве и ряде регионов РФ объявлены карантинные мероприятия до начала апреля – отменяются концерты, ярмарки, массовые спортивные состязания и т.д.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

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