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Четверг, 12 марта 2020, 11:07 мск

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Эпидемиолог: реальное число зараженных коронавирусом оценить нельзя

Реальное число людей в мире, зараженных коронавирусной инфекцией нового типа, невозможно оценить. Об этом рассказала руководитель отдела эпидемиологии НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.

«Вирус обнаруживается в высоких титрах у внешне абсолютно здоровых, бессимптомных людей, поэтому реальное число людей, которые заражены вирусом, мы не можем оценить», – подчеркнула она.

Более того, по ее словам, вирусная РНК обнаруживается в период вплоть до 21 дня у пациентов, которые уже перенесли коронавирус и выздоровели. «Поэтому длительное наблюдение с лабораторной диагностикой за такими пациентами необходимо», – сказала эпидемиолог.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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