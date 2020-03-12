ФК «Урал» приостановил продажу билетов на домашние матчи

Футбольный клуб «Урал» приостановил продажу билетов на ближайшие домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги. Накануне в Свердловской области были приняты ограничительные меры из-за распространения коронавируса в мире – до конца апреля в регионе запрещены массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек.

«В настоящий момент футбольный клуб «Урал» проводит консультации с руководством региона, а также ожидает подробной разъяснительной информации по данной проблеме. Официальная позиция клуба, а также важная информация для болельщиков будут опубликованы позже», – сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, «Урал» сыграет в Екатеринбурге 21 марта с казанским «Рубином», 5 апреля с командой «Тамбов» и 26 апреля с московским «Динамо». Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что решение областных властей пока остается неизменным.

«Сегодня еще раз внимательно выслушали специалистов – медиков, санитарных врачей, миграционщиков. Приняли непростое решение – приостановить до конца апреля в регионе проведение крупных мероприятий, где может быть больше 5 тысяч зрителей или участников. Коснется это и долгожданных домашних матчей «Урала», которые собирают по 15-20 тысяч болельщиков. Что тут скажешь: надо просто понять, все-таки здоровье важнее. А за «Шмелей» будем горячо болеть дома», – написал глава региона.

Добавим, что, по последним данным, в России зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших – 16 человек – зафиксировано в Москве. В Свердловской области нет ни одного случая инфекции Covid-19.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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