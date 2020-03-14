Матыцин: «Мы продумываем регламент, чтобы не сорвать все соревнования»

Глава министерства спорта России Олег Матыцин в ходе визита в Екатеринбург прокомментировал возможную отмену некоторых соревнований в связи с коронавирусом. «Безусловно мы информированы обо всех сложностях, которые существуют касательно проведения соревнований в Российской Федерации и участия наших спортсменов в соревнованиях за рубежом, подготовки наших спортсменов к Олимпийским играм. Решение правительства, штаба очень выдержанное – мы безусловно должны следовать всем предписаниям по минимизации рисков, с одной стороны. С другой стороны – надо не впадать в панику, адекватно реагировать на все вызовы. Вчера состоялось заседание координационного совета по проведению Чемпионата Европы по футболу, мы еще раз подтвердили, что необходимые меры безопасности Россия готова принять, сделать так, чтобы если УЕФА и спортсмены примут решение приехать сюда, проведение соревнований будет в соответствии со стандартами, чтобы обеспечить защиту здоровья спортсменов. Гадать не будем – ждем действовать по ситуации. Создан оперативный штаб в минспорта, мы взаимодействуем со всеми базами подготовки, где находятся наши спортсмены, мы продумываем регламент организации соревнований, чтобы не сорвать все российские соревнования, и мы не будем отменять соревнования до тех пор, пока решение не примет международная или европейская федерация. Как это было с дзюдо. До последнего момента на всех уровнях правительства готовы были проводить соревнования, мы не отказывались, решение принять международной федерацией дзюдо – мы с ним согласны, потому что во главу угла надо ставить здоровье спортсменов», – прокомментировал Матыцин.

Напомним, ранее планировалось, что он выступит на открытии «Большого Шлема» по дзюдо в Екатеринбурге, но, по решению федерации, соревнования были отменены из-за угрозы коронавируса, о чем ранее писал «Новый День». Сегодня стало известно, что от участия в плей-офф Кубка Гагарина отказалась финская команда «Йокерит». 17 марта может быть объявлено о судьбе матчей ЧЕ-2020 – несколько из них должны пройти в Санкт-Перебурге в июне этого года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.03.20

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