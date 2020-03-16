Екатеринбургских школьников пока не отправили на каникулы из-за коронавируса

Екатеринбургских школьников и воспитанников детских садов пока не отправляют на дополнительные каникулы из-за коронавируса, как их ровесников из Москвы.
В управлении образования Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что на данный момент такого решения не принято, но если оно появится, сразу будет опубликовано.
Ранее стало известно, что на дистанционное обучение с сегодняшнего дня перешли студенты УрФУ.
Кроме того, по сообщениям московских СМИ, с 16 марта в столице вводится временная возможность свободного посещения школ и детских садов из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавируса Covid-19. Такое распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. При этом родителям предоставлено право самим решать, водить ли ребенка в школу или детский сад.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 16.03.20
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