Вузам и техникумам разрешили переходить на дистанционное обучение

Свердловским университетам, институтам, техникумам, колледжам и другим учебным заведениям разрешили переходить на дистанционное обучение. Об этом «Новому Дню» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«В зависимости от эпидситуации будут приниматься решения о переводе обучения на дистанционную форму. Все возможности для этого в регионе есть. Министерство координирует действия с управлением Роспотребнадзора и находится на постоянной связи с руководителями образовательных учреждений», – сообщили там.

При этом кроме Уральского федерального университета пока ни один из вузов или ссузов Свердловской области не перешел на дистанционное обучение. В каждом из образовательных учреждений проводятся дополнительная влажная уборка и проветривание помещений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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