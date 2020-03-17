Медведев отменил крупные партийные мероприятия ЕР

Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев велел однопартийцам отказаться от проведения крупных мероприятий. В то же время им необходимо найти способ донести до избирателей смысл поправок в Конституцию.
Как сообщает пресс-служба ЕР, Медведев заявил, что с учетом ситуации с коронавирусом в разъяснительной работе нужно использовать дистанционные, удаленные методы работы и цифровые ресурсы, «которыми практически любой член партии, любой активист и сторонник располагает».
В Свердловском исполкоме ЕР «Новому Дню» пояснили, что партия отказывается от проведения массовых мероприятий или их переносит. Например, «Диктант Победы» и Всероссийский субботник по уборке на местах воинских захоронений будут перенесены. В регионах, где проходят большие праймериз (например, Челябинск), изменят формат дебатов. Там они пройдут в виде видеопрезентаций.
«Перед небольшими аудиториями выступать позволяется», – уточнили в свердловском исполкоме.
Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева
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