Медведев отменил крупные партийные мероприятия ЕР

Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев велел однопартийцам отказаться от проведения крупных мероприятий. В то же время им необходимо найти способ донести до избирателей смысл поправок в Конституцию.

Как сообщает пресс-служба ЕР, Медведев заявил, что с учетом ситуации с коронавирусом в разъяснительной работе нужно использовать дистанционные, удаленные методы работы и цифровые ресурсы, «которыми практически любой член партии, любой активист и сторонник располагает».

В Свердловском исполкоме ЕР «Новому Дню» пояснили, что партия отказывается от проведения массовых мероприятий или их переносит. Например, «Диктант Победы» и Всероссийский субботник по уборке на местах воинских захоронений будут перенесены. В регионах, где проходят большие праймериз (например, Челябинск), изменят формат дебатов. Там они пройдут в виде видеопрезентаций.

«Перед небольшими аудиториями выступать позволяется», – уточнили в свердловском исполкоме.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

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