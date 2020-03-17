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Вторник, 17 марта 2020, 13:06 мск

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В гордуме Екатеринбурга перенесли обсуждение поправок в Конституцию

В гордуме Екатеринбурга сегодня должно было состояться первое заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию. Предполагалось, что на нем депутаты получат инструкцию, как информировать граждан об изменениях, вносимых в основной закон России. Однако заседание отложили, передает корреспондент РИА «Новый День».

Спикер думы Игорь Володин сообщил, что в рабочей группе должны принять участие представители областного правительства, но сегодня в «белом доме» проводится совещание. «Мы ждем информации. Как только она появится, соберем депутатов», – прокомментировал, уточнив, что заседание рабгруппы будет открытым.

Напомним, накануне Конституционный суд РФ одобрил изменения в основной закон страны, которые ранее были приняты Государственной думой. В том числе и скандальную «поправку Терешковой», предполагающую обнуление президентских сроков действующего главы государства Владимир Путина.

Как пояснили «Новому Дню» в аппарате думы, заседание рабочей группы может быть перенесено на 19 или 20 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Конституционная реформа-2020

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