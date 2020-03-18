Туроператоры отменяют рейсы во Вьетнам: россиян по прилете на отдых отправят на 14-дневный карантин

Сегодня ночью Вьетнам изменил условия въезда в страну для туристов, в том числе – для россиян. Страна прекратила выдачу въездных виз, а также сообщила об обязательном двухнедельном карантине для всех пассажиров, прибывающих из США, Европы, России и Юго-Восточной Азии. Туроператоры уже отменили сегодняшние рейсы. Самолеты полетят пустыми – за отдыхающими туристами.

Напомним, еще вчера Вьетнам принимал туристов из России. Пассажирам надо было только заранее заполнить декларацию о состоянии здоровья (ранее это можно было сделать по прилете, а также надеть медицинскую маску, сходя с самолета.

Но уже к утру ситуация кардинально изменилась. Как сообщает посольство России во Вьетнаме, по решению премьер-министра правительства Вьетнам прекращает выдачу всех видов въездных виз на 30 суток с 18 марта 2020 года.

«Также с 18 марта все пассажиры, прибывающие из США, всех стран Европы, включая Россию, и Юго-Восточной Азии, будут направляться на 14-дневный карантин. Настоятельно рекомендуем учитывать эти факторы при планировании своей поездки во Вьетнам», – говорится в сообщении посольства на официальном сайте.

В соцсетях работники посольства поясняют, что размещение в отеле не считается карантином. Если туристы все-таки приедут в страну, их ждет изоляция в специализированных медучреждениях, либо на территории воинской части.

Российские туроператоры уже сообщили об отмене сегодняшних рейсов во Вьетнам. Так, Anex Tour прекращает свою программу из регионов.

«Во избежание проблем для туристов, было решено отправить рейсы пустыми. Рейсы Azur Air 17.03 (ночные, – прим. ред.) из Сургута, Иркутска, Новосибирска и Омска полетят без пассажиров», – говорится в сообщении оператора. При этом подчеркивается, что ситуация может измениться.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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