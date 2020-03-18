Оппозиционный митинг «Нет обнулению» могут отменить из-за коронавируса

Организаторы митинга против поправок в Конституцию в Екатеринбурге готовы отменить акцию, если поступит соответствующее распоряжение министерства общественной безопасности. Напомним, в Свердловской области вводится режим повышенной готовности из-за шести случаев инфекции Covid-19. Одна из мер – запрет на массовые мероприятия с участием более 50 человек.

Как сообщил «Новому Дню» член федерального бюро «Яблоко» Максим Петлин, оппозиционеры подавали заявку на митинг с участием 100 человек. Акцию планировалось провести 22 марта в парке Чкалова – мероприятие было согласовано с областными властями.

«Если министерство известит нас об этом запрете, то мы откажемся от митинга. Мы с пониманием подходим к ситуации и адекватно оцениваем распространение вирусов. Надо смотреть, что будет дальше. Но кампания против поправок в Конституцию не остановится. Будем искать новые способы распространения информации – может это будет поквартирный обход или раздача листовок», – прокомментировал Петлин.

Ранее сообщалось, что митинг против обнуления президентских сроков объединит всю несистемную оппозицию. О своем участии в акции заявили движения «Демократическая коалиция», «Российское социалистическое движение», «Левое социалистическое действие», «Екатеринбург – за свободу», «Выбор!», «Открытая Россия», «Левый блок», партии «Яблоко», «Парнас» и КПСС.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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