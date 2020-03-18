Что скупают уральцы в ожидании карантина (ВИДЕО)

В связи с распространением коронавируса в соцсетях стали появляться фотографии пустых полок в продуктовых магазинах России. Люди раскупают крупы, макаронные изделия, консервы, сахар. Съемочная группа «Нового Дня» посетила несколько екатеринбургских магазинов, чтобы узнать, есть ли дефицит каких-либо продуктов в уральской столице. Подробности – в нашем видео.

Что скупают уральцы

В магазинах подтвердили, что товарооборот в целом увеличился. Особенно вырос спрос на продукты долгого хранения. «Сейчас мужчина взял 20 кг сахара», – говорит одна из сотрудниц магазина.

Руководители торговых точек уверены, что, несмотря на высокий спрос, полки пустовать не будут, а перебоев в поставке продуктов не ожидается.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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