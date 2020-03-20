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Пятница, 20 марта 2020, 15:38 мск

Новости Екатеринбург

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Министерство АПК: запасов еды в магазинах хватит на 40 дней

Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области подсчитало запасы продуктов в магазинах. По данным министерства, товарных запасов хватит на срок до 40 дней.

Заявки поставщикам на гречку, муку, макароны выросли в два-три раза. Роста цен еще не было и в целом ситуация стабильная. А кроме того, в магазинах сообщают, как защитить себя от коронавируса. «Во всех торговых центрах, комплексах, розничных рынках области транслируются ролики и звуковые оповещения по профилактике коронавируса», – сообщили в региональном оперативном штабе.

Отметим, в магазинах Екатеринбурга в целом на самом деле дефицита товаров не отмечается, но есть сообщения о том, что те или иные продукты в определенной торговой точке распроданы. В ожидании карантина некоторые уральцы начали делать серьезные запасы – скупают не только туалетную бумагу, как в Европе, но и гречку, как прочие россияне.

Екатеринбург, Елена Иванова

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