Оперативный штаб по коронавирусу заявил, что отследил все контакты первой заболевшей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня прошло совещание оперативного штаба по коронавирусу. На брифинге представители рассказали о ситуации с первой заболевшей в Екатеринбурге. «Отследили все ее контакты, начиная с самолета – вплоть до рассадки в салоне. Были определены категории пассажиров, по ним проводятся мероприятия. Мы знаем, кто ее вез домой и с кем она контактировала полтора дня до госпитализации», – сказал глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Девушка прилетела 12 марта в Россию из Италии, она добиралась в Екатеринбург со стыковкой в Москве самолетом «Аэрофлота», рейсом SU-1408. На Урал она вернулась де факто уже 13 марта, а 16 марта ее госпитализировали. Ранее медики рассказали, что у нее хорошее самочувствие – из симптомов только насморк и небольшой кашель, девушка находится в ГКБ № 40.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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