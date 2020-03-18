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Среда, 18 марта 2020, 15:37 мск

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Вице-губернатор Креков о спекулянтах: «История с масками накручена»

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что правительство региона совместно с управлением ФАС региона «ищут, как воспрепятствовать» деятельности спекулянтов, торгующих медицинскими масками втридорога.

«Но история с масками накручена. Они рассчитаны на больного человека, если перечислять все способы защиты, то масочный режим будет не на первой и не на второй позиции», – сказал чиновник.

При этом он признал, что проблема есть. «У нас два предприятия делают маски, работают в три смены. Приобретаем машину, чтобы увеличить запас, но это уже к следующему году», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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