Мусульмане отменили массовые молитвы из-за коронавируса

Духовное управление мусульман Свердловской области сообщает об отмене коллективных пятикратных и пятничных молитв. Верующих призывают не контактировать по возможности с имамами до улучшения ситуации с коронавирусом.

Погребальные обряды будут проводиться, но с минимальным количеством людей, и вести их будут молодые имамы. Также приостановлены воскресные курсы по основам ислама. Как сообщили в пресс-службе Уральского мухтасибата, в ДУМСО будет сформирован штаб по противодействию распространения коронавируса. Приказ, подписанный председателем Духовного управления мусульман Свердловской области Артуром хазратом Мухутдиновым, вступает в силу 19 марта и действует до 12 апреля, но может быть продлен.

Телефон горячей линии по консультированию верующих по неотложным вопросам: + 79221923401.

Ранее в мечетях ввели дополнительные меры безопасности: сократили время молитв, чаще проводили санитарную обработку. Артур Мухутдинов в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» отмечал, что в случае ухудшения ситуации могут быть приостановлены молитвы в мечетях – верующие к таким мерам относятся с пониманием.

Екатеринбург, Елена Иванова

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