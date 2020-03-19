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Четверг, 19 марта 2020, 15:10 мск

Новости Екатеринбург

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В Каменске-Уральском и Новой Ляле на коронавирус обследуют двух жителей

В Свердловской области под медицинским наблюдением находятся 855 человек с подозрением на коронавирус, сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

По-прежнему в регионе только один официально подтвержденный случай Covid-19 – это девушка, которая прилетела из Италии. В 40-й больнице Екатеринбурга сейчас находятся 84 пациента, которых проверяют на коронавирус. Среди них есть те, кто контактировал с заболевшими или приехавшими из очагов заражения. По одному такому пациенту в больницах Каменска-Уральского и Новой Ляли.

Павел Креков также отметил, что среди наблюдаемых пациентов нет ни одного пожилого человека.

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