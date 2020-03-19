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Четверг, 19 марта 2020, 15:36 мск

Новости Екатеринбург

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Креков: из современных больниц пациентов с коронавирусом в Екатеринбург не повезут

Лечить от коронавируса можно не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков. По его словам, если в любом из муниципалитетов будет выявлен человек, контактировавший с кем-то, вернувшимся из опасных стран, он будет доставлен в ближайший стационар, где у него возьмут анализы. Сейчас таких двое, в Каменске-Уральском и Новой Ляле, но их анализы, по предварительным данным, отрицательные.

Если же диагноз подтвердится, то и в этом случае, утверждает Креков, пациента не обязательно везти в Екатеринбург. Если в инфекционном отделении местной больницы есть современные мельцеровские боксы, то пациента оставят в его городе. Как уточнили в департаменте информполитики, в регионе сейчас 244 мельцеровских бокса и еще 203 полубокса. Но их распределение по городам оперативно уточнить не удалось.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

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