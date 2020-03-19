В Екатеринбурге отменили концерт группы Sabaton

«Телеклуб» отменил концерт шведской метал-группы Sabaton, который должен был состояться сегодня вечером. Как сообщает администрация заведения, организаторы получили предписание от заместителя главного государственного санврача Екатеринбурга о запрете массового мероприятия из-за ситуации с коронавирусом.

«Несмотря на все необходимые и предусмотренные законом предпринятые нами меры проведение сегодняшнего концерта группы Sabaton невозможно. В ближайшее время будет объявлена новая дата концерта в Екатеринбурге. Все приобретенные билеты действительны», – сообщается в соцсетях «Телеклуба».

Музыканты также сделали заявление. «В связи с пандемией вируса Covid-19 наш полностью распроданный концерт в Екатеринбурге отменен, и мы также не имеем возможности продолжить наш российско-белорусский тур. Мы возвращаемся домой и начнем работу по переносу оставшихся концертов текущего тура, как только жизнь вернется в нормальное русло. Это был непередаваемый опыт и нам не терпится вернуться и завершить начатое», – обратились Sabaton к своим поклонникам.

Напомним, в Свердловской области с 18 марта введены карантинные ограничения, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Действие особых мер продлено до 12 апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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