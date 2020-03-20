Роспотребнадзор напомнил предприятиям про дезинфекцию и предложил свои платные услуги

Свердловское управление Роспотребнадзора разослало по предприятиям, чья работа связана с массовым пребыванием людей, напоминание о том, что они должны проводить санитарную обработку и дезинфекцию. Ведомство ссылается на два документа: ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» и постановление главного санитарного врача РФ «О мерах по недопущению распространения коронавируса».

В том же документе представители надзорного ведомства предлагают руководителям предприятий свои услуги – обработка и дезинфекция одного квадратного метра помещения будет стоить 4,68 рубля, а если был подтвержден диагноз «коронавирус нового типа», то обработка будет дороже – 25,32 рубля за квадратный метр.

Напомним, со вчерашнего дня управляющие компании должны проводить дезинфекцию в местах общего пользования многоквартирных жилых домов ежедневно. Однако не все УК и ТСЖ исполнили предписания властей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.20

Екатеринбургский зоопарк закрылся на карантин, но не полностью. / Сотрудники ФСБ раскрыли банду наркоторговцев, которые делали закладки у Волчихи. / Задержан второй подозреваемый в убийстве архитектора Кротова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»