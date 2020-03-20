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Пятница, 20 марта 2020, 09:15 мск

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Роспотребнадзор напомнил предприятиям про дезинфекцию и предложил свои платные услуги

Свердловское управление Роспотребнадзора разослало по предприятиям, чья работа связана с массовым пребыванием людей, напоминание о том, что они должны проводить санитарную обработку и дезинфекцию. Ведомство ссылается на два документа: ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» и постановление главного санитарного врача РФ «О мерах по недопущению распространения коронавируса».

В том же документе представители надзорного ведомства предлагают руководителям предприятий свои услуги – обработка и дезинфекция одного квадратного метра помещения будет стоить 4,68 рубля, а если был подтвержден диагноз «коронавирус нового типа», то обработка будет дороже – 25,32 рубля за квадратный метр.

Напомним, со вчерашнего дня управляющие компании должны проводить дезинфекцию в местах общего пользования многоквартирных жилых домов ежедневно. Однако не все УК и ТСЖ исполнили предписания властей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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