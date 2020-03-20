Голосование по поправкам в Конституцию растянется на неделю – члены УИК готовы ездить к избирателям домой

На всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ будет предусмотрена возможность досрочного волеизъявления в условиях домашнего карантина. Об этом сообщил сегодня председатель избиркома Екатеринбурга Вадим Антошин на заседании рабочей группы в городской думе.

По его словам, избирком рассматривает все доступные и проверенные способы, чтобы вовлечь в голосование по Конституции максимальное число граждан. Для этого будут значительно расширены возможности голосования на дому. Прием заявлений начнется с 25 марта и продлится до 17 часов 22 апреля – дня плебисцита. Антошин отметил, что такой способ волеизъявления может стать актуальным в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. По решению ЦИК с 15 апреля будет открыто досрочное голосование. Эта процедура может быть совмещена с домашним голосованием, если такое решение примет избирательная комиссия Свердловской области.

Депутаты усомнились, что участковые комиссии успеют объехать всех желающих проголосовать на дому. На прошлых выборах эту проблему кандидатам пришлось решать самостоятельно, указала Любовь Боркова.

«Администрация Екатеринбурга и администрации районов обещали оказывать содействие участковым избирательным комиссиям, в том числе выделить дополнительный транспорт для организации выездного голосования», – сообщил Вадим Антошин. «За восемь дней УИКи точно всех объедут», – уверено пообещал руководитель аппарата губернатора Вадим Дубичев.

Помимо этого на всероссийском голосовании будет действовать система «Мобильный избиратель», которая пришла на смену открепительным удостоверениям. С 25 марта граждане могут подать заявления в ТИК, МФЦ или через портал госуслуг, чтобы выбрать удобный участок по месту нахождения.

В Екатеринбурге 22 апреля откроются 555 избирательных участков для голосования по поправкам в основной закон страны. В аэропорту, на железнодорожном вокзале, автовокзалах, в СИЗО и больницах будут организованы временные участки. В воинских частях предусмотрено прикрепление военнослужащих к ближайшему избирательному участку по заявлению командира.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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