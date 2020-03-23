Врач больницы № 40 рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом

Состояние всех пациентов, у которых подтвержден диагноз коронавирус, оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказал и.о. заведующего первым инфекционным отделением ГКБ № 40 Виталий Белоусов.

«Пациенты нашего стационара с подтвержденным диагнозом Covid-19, находятся в удовлетворительном состоянии, с хорошим настроем и оптимистичным взглядом на будущее. Наши сотрудники и пациенты обеспечены всем необходимым. Для пациентов выданы заявки на лекарственное обеспечение, сотрудники обеспечены расходным материалом и защитными средствами. Хотелось бы обратиться к свердловчанам с просьбой сохранять спокойствие и сохранять доверительное отношение к медицинским работникам. Мы понимаем тот дискомфорт и стресс, с которым сталкиваются пациенты, находящиеся на принудительной госпитализации, и также мы осознаем тот информационный шум, который не всегда дает возможность правильно оценить эпидемиологическую опасность неспециалисту», – прокомментировал врач. Он также отметил, что больница работает в штатном режиме, но переведена в режим повышенной готовности. Медики получают всю необходимую информацию о коронавирусе не только из официальных сообщений Роспотребнадзора и Минздрава, но и от научно-исследовательских институтов и от своих европейских коллег.

Напомним, больнице № 40 находятся 9 пациентов, у которых подтвердили коронавирус. Ранее власти сообщали, что во всех случаях контактировавших с ними оперативно нашли, лица из ближайшего круга госпитализированы, остальные находятся под меднаблюдением.

Екатеринбург, Елена Иванова

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