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Понедельник, 23 марта 2020, 18:40 мск

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Власти не планируют закрывать фитнес-центры и фуд-корты

В департаменте информполитики Свердловской области объяснили, что стоит за формулировкой «полная отмена всех массовых мероприятий», которая прозвучала на сегодняшнем брифинге в белом доме по поводу ситуации с коронавирусом в регионе. На уточняющий вопрос «Нового Дня», о мероприятиях с какой численностью участников идет речь, в ДИПе ответили следующее: «Ограничения на массовые мероприятия установлены указом губернатора Свердловской области и остаются неизменными – не более 50 человек. При этом в ряд учреждений и организаций направляются дополнительные рекомендации о прекращении работы. Например, это касается работы кинотеатров», – уточнили в департаменте.

Там рассказали, что оперативный штаб «рассматривает вопрос введения ограничений для фитнес-центров, фудкортов и бассейнов». «Однако на данный момент необходимость ужесточения режима для таких объектов при соблюдении ими правил усиленной дезинфекции, по мнению специалистов, отсутствует», – сообщили «Новому Дню» в ДИП.

Екатеринбург, Елена Сычева

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