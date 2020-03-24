В торговых центрах и на вокзалах Свердловской области установят тепловизоры

В Свердловской области с 12 апреля начнут устанавливать тепловизоры на объектах с массовым пребыванием людей. Как рассказал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, заявка оформлена на поставку более 30 приборов для измерения температуры, их будут ставить на вокзалах, крупных промпредприятиях, в торговых центрах.

Властям показали два типа тепловизоров, один из образцов проходит тестирование на Уральском оптико-механическом заводе. «Нам надо было понимать, какими техническими характеристиками обладают эти образцы, чтобы рекомендовать нашим промышленным предприятиям, крупным торговым компаниям установку конкретных типов изделий», – прокомментировал министр. Отметим, в Екатеринбурге тепловизоры обещали поставить в метро и на вокзалах уже на этой неделе. «Новый День» попросил разъяснений, с чем связан перенос даты.

Добавлено. В ДИПе уточнили, что Пересторонин датой установки назвал «до 12 апреля», эта информация предыдущим сообщениям об установке тепловизоров на текущей неделе не противоречит.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 24.03.20

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