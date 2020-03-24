В Екатеринбурге провели санобработку от карантина в 3,5 тысячах жилых домах – на очереди еще почти 5 тысяч

В Екатеринбурге провели санобработку от коронавируса в подъездах примерно трех с половиной тысяч многоквартирных домов. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Поручение проводить ежедневную уборку обеззараживающими хлорсодержащими средствами в местах общего пользования дал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Перед руководством управляющих организаций, занимающихся обслуживанием многоквартирных домов, поставлена задача обеспечить своевременную обработку дезинфицирующими растворами входных групп подъездов, лифтов, перил, а также имеющих наибольшую проходимость площадок и лестничных маршей на нижних этажах зданий. Также сотрудники УК и клининговых компаний, занятых санобработкой жилого фонда должны уделить первостепенное внимание обработке поверхностей контактных зон, с которыми ежедневно соприкасаются жильцы домов – ручей дверей, перил на лестничных маршах, кнопок лифтов», – сказали агентству в мэрии.

Как сообщил начальник управления ЖКХ города Александр Брагин, на сегодняшний день в уральской столице санитарная обработка мест общего пользования проведена в 3 тысячах 510 многоквартирных домах. Всего их в городе насчитывается около 8 тысяч. Информация в ежедневном режиме поступает в Администрацию города Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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