Теперь 13 – в Свердловской области подтвердили еще четыре случая коронавируса

В Свердловской области подтвержден коронавирус еще у четверых жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба со ссылкой на данные новосибирского центра «Вектор».

«Все случаи заражения Covid-19 в регионе – завозные. Заболевшие, как и пациенты, у которых инфекция была лабораторно подтверждена ранее, прибыли из Европы, они госпитализированы в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Поскольку заболевшие находились в режиме изоляции, круг их контактов был существенно ограничен. Лица из близкого круга контактов госпитализированы и обследованы, остальные контактные находятся под меднаблюдением. Обеспечен полный комплекс медпомощи, в оперативном порядке проведено обследование очагов и заключительная дезинфекция», – сообщили в штабе.

С учетом прежде выявленных случаев, в Свердловской области подтвержден диагноз коронавирус нового типа у 13 человек. Сегодня «Новый День» побывал в лаборатории Роспотребнадзора по региону, куда привозят биоматериалы тех, у кого подозревают китайскую инфекцию, из медучреджений всей Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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