В Екатеринбурге найдены сочинцы, сбежавшие из-под наблюдения медиков

Двое мужчин, которые сбежали из-под медицинского наблюдения в Сочи с подозрением на коронавирус, найдены в Екатеринбурге.

То, что екатеринбургские полицейские оказали информационную помощь коллегам из Роспотребнадзора, подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Остальное уже было делом техники. Представители Роспотребнадзора посетили квартиры граждан и провели необходимую работу», – сказал Горелых. В оперативном штабе по предотвращению коронавируса пока подробностями не располагают.

Напомним, сегодня днем стало известно, что из больницы в Сочи сбежали двое мужчин, у которых может быть коронавирус. Они вернулись недавно из США и Испании, находились на изоляции в частном доме. Мужчины должны были прийти в больницу и сдать тест на коронавирус, но вместо этого сели на самолет до Екатеринбурга. Теперь им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции.

Специалисты Управления Роспотребнадзора вручили «беглецам из Сочи» постановления об изоляции. Выехавшие по адресу медицинские работники провели необходимые обследования. Люди здоровы, не имеют симптомов ОРВИ и готовы выполнить все требования санитарных врачей. Нарушение требований изоляции влечет за собой административную ответственность.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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