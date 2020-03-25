Коронавирус и обвал рубля убивают экономику. Чем готовы помочь банки и государство

Пандемия Covid-19, объявленная ВОЗ, грозит обернуться серьезными убытками бизнесу – крупные предприятия уже заявили, что будут просить помощи у государства. Но пострадают в том числе и небольшие фирмы, особенно те, что теряют клиентов ежедневно – из-за карантина. В некоторых регионах страны уже приняты решения о снижении налогов, в Свердловской области меры только обсуждаются. Послабления готовы дать банки – как для бизнеса, так и для физлиц. «Новый День» рассказывает, на что могут претендовать пострадавшие от ситуации, вызванной вспышкой коронавируса.

Банк России с апреля этого года выделяет 500 млрд рублей, чтобы поддержать кредитование малого и среднего бизнеса. Кредиты банкам регулятор будет выдавать под 4% – сейчас в среднем банки выдают займы под 9,5%. В пресс-службе Уральского ГУ Банка России отметили, что объем поддержки по Свердловской области будет определяться исходя из заявок кредитных организаций. Для сравнения, объем портфеля кредитов малого и среднего бизнеса на 1 февраля в регионе составлял почти 120 млрд рублей. Регулятор рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать выданные малому и среднему бизнесу кредиты и не налагать на них санкции, если они пострадали во время эпидемии коронавируса, банкам для этого смягчили условия отчетности. В Уральском управлении уточнили, что речь идет о помощи бизнесу во всех сферах, но решения о поддержке будут принимать непосредственно банки.

«Что касается поддержки населения, то ее объемы банкам только предстоит оценить исходя из анализа своей клиентской базы. Сейчас (на 01.03.2020) объемы ипотечного портфеля в регионе составляют 240 млрд руб., средневзвешенные ставки по выданным кредитам в феврале достигли минимальных значений (8,9%), просроченная задолженность тоже была минимальной за последние 4 года (0,9%)", – отметили в пресс-службе. «Новый День» опросил крупнейшие региональные и федеральные банки – они готовы предложить помощь, но практически везде говорят об «индивидуальном подходе», то есть в случае возникновения проблем надо обращаться в банк, объяснять, что именно случилось, и ждать какого-то решения. Это касается и предпринимателей, и заемщиков-физлиц.

УБРиР сделал спецпредложение для малого бизнеса, микробизнеса и ИП. «В качестве поддержки малым и микропредприятиям, а также ИП, с 1 апреля УБРиР вводит специальные предложения для действующих клиентов: возможность согласовать перенос платежа по уплате процентов и основного долга внутри календарного месяца, а также рассмотреть индивидуальные изменения графиков погашения с учетом потребности клиента», – рассказал вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Алексей Икряников. С крупными предприятиями в банке будут решать вопросы в персональном порядке. Физлицам рекомендуют в случае возникновения проблем сразу сообщать в банк.

«Мы держим руку на пульсе и пока не видим реальных угроз, связанных с ростом просрочки у наших заемщиков. УБРиР всегда индивидуально подходит к рассмотрению любой заявки клиента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, в том числе и из-за распространения коронавирусной инфекции. Мы настоятельно рекомендуем всем заемщикам не затягивать с решением финансовых вопросов, а сразу же уведомлять банк о случившемся», – отметил директор центра качества активов Виктор Черванёв.

СКБ-банк будет помогать бизнесу через ДелоБанк. В банке анонсировали оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), что в пять раз дешевле классического эквайринга. Оплата по QR-коду составляет 0,4-0,7%. Особые условия банк придумал для предприятий общепита и для тех, кто рискнет работать с зарубежными партнерами. «Предприятия общественного питания испытывают сейчас большие проблемы с потоком клиентов: удаленная работа опустошила кафе и рестораны, например, в бизнес-ланч. Поэтому для них мы снизили обслуживание за эквайринг в 2 раза – до 0,8%. Кроме того, мы поддерживаем тех предпринимателей, которые решили в это непростое время искать точки роста на внешних рынках. Для них мы предложили обслуживание без комиссии по открытию валютного счета, расчетам с партнерами в иностранной валюте и валютный контроль», – отметила директор по развитию ДелоБанка Ирина Кузьмина.

«Альфа-банк» разработал специальную программу для физлиц, которые из-за пандемии не могут вовремя платить по кредитам. «Эта программа получила название «Кредитный карантин», она начнет работать с середины апреля. У клиентов есть возможность получить бесплатную отсрочку как по кредитным, так и по ипотечным платежам, а также по кредитным картам на срок до двух месяцев», – прокомментировала региональный управляющий «Альфа-банка» в Екатеринбурге Елена Разумовская. Программа рассчитана на тех, кто заболел коронавирусом, попал в карантин, вынужденно ушел в неоплачиваемый отпуск, потерял работу. Чтобы попасть в программу, надо написать в чат банка, позвонить или нажать на кнопку «Кредитный карантин» в мобильном приложении.

«Открытие» объявляет кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса – клиентам дадут отсрочку платежей по основному долгу и процентам на 3 месяца без проведения финансового анализа деятельности. «Каникулы будут предоставлены предприятиям сегмента HoReCA (кафе, рестораны, гостиницы), салонам красоты, компаниям, осуществляющим деятельность в сферах спорта, отдыха и развлечений (фитнес-клубам, театрам, развлекательным центрам, музеям), туристическим агентствам, детским развивающим центрам и заведениям дополнительного образования», – рассказали в пресс-службе банка. Заявки принимаются с 25 марта, предложение будет действовать по всей стране.

Сбербанк предлагает обращаться в учреждение онлайн без посещения офиса: частным клиентам – на сайте банка, для малого и микробизнеса – в случае возникновения просроченной задолженности – через сервис «Сбербанк бизнес онлайн».

«Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например, в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности, либо в случае жилищных кредитов – предложить воспользоваться опцией ипотечных каникул, которая предусмотрена для заемщиков в соответствии с действующим законодательством», – прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

ВТБ разработал меры поддержки физлиц, о деталях банк сообщит до конца марта, но обращения будут рассматриваться индивидуально. «Среди таких мер – отсрочка платежа по кредитным продуктам (как основной долг, так и проценты) клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев. Это собственная инициатива банка в дополнение к программам, действующим в рамках законодательства РФ (таким, например, как ипотечные каникулы). Детали и сроки запуска инициативы будут объявлены банком до конца марта», – сообщили в пресс-службе банка. Кредитная организация напоминает о страховке – в некоторых случаях страховая погасит платеж по кредиту, если человек попал в больницу.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдает льготные займы и поручительство по банковским кредитам по всем отраслям, кроме торговли подакцизными товарами. Кафе, гостиницы, магазины, турфирмы могут обращаться за помощью. В фонде готовятся к росту заявок на реструктуризацию уже выданных займов.

«Мы направили в федеральное правительство заявку на докапитализацию фонда микрофинансирования и гарантийного фонда в рамках этого антикризисного плана. Свердловские власти готовы выделить из областного бюджета 330 млн рублей. Со стороны федерального бюджета ждем 670 млн рублей. Все деньги пойдут непосредственно бизнесу – на выдачу гарантий и займов предпринимателям», – рассказал заместитель директора фонда Валерий Пиличев.

Валерий Пиличев

Наконец, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству проработать меры поддержки малого и среднего бизнеса. Он это сделал вчера, сегодня в ДИПе обещали раскрыть подробности этих мер, но к моменту выхода публикации ответа так и не было. Отметим, в Приморье депутаты уже приняли поправки в законодательные акты, снижающие налоги для предприятий сфер туризма, спорта, искусства, транспорта и рестораторов.

В Свердловской области запустили возможность оформить больничные онлайн – чтобы вернувшиеся из поездок не нарушали режим самоизоляции. Заявление подается в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования РФ, если за две недели человек не обратится к врачу с симптомами ОРВИ, то больничный закроется автоматически. Уже около 700 граждан оформили больничные листы таким образом. Что касается материальной помощи, например, отсрочки по платежам за ЖКХ, то об этом пока информации нет – ни на региональном, ни на федеральном уровне.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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