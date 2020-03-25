В аптеках раскупают препарат, который лечит от коронавируса, но может убить

В аптеках Екатеринбурга раскупают препараты, где основным действующим веществом выступает хлорохин. Спрос повысился после того, как некоторые СМИ заявили об эффективности лекарства при лечении коронавируса. При этом достоверных данных о том, что препарат действительно позволяет вылечиться, нет.

Директор по аналитике крупной фармкомпании «Новартис» Анна Костикова объяснила, что происходит сейчас. «В клинической врачебной практике есть такое понятие как off label drug use – использование лекарства вне его прямого назначения. Врач может принять решение использовать лекарство вне прямого назначения. Врачи иногда принимают такое решение с пациентами, для которых ничего не работает из существующих лекарств или все перепробовано, но ничего не работает, либо пациент в критической ситуации. Так вот именно это и произошло с хлорохином – некоторые врачи решили использовать его вне прямого назначения (малярия) для коронавируса и заметили, что, возможно, он помогает (ударение на слово «возможно»). Важно (ОЧЕНЬ ВАЖНО) понимать, что любые слова про то, что он помогает, это пока все еще – неподтвержденная информация. До тех пор, пока хлорохин не пройдет формальные клинические испытания для коронавируса сказать с уверенностью (научной уверенностью), работает ли он для коронавируса или нет – нельзя. Хлорохин достаточно токсичное лекарство, поэтому заниматься самолечением с помощью него – не очень хорошая идея. Не говоря уж про массовые закупки, которыми можно лишить этого препарата того, кому он на самом деле нужен», – написала она.

При этом препараты «Делагил», «Плаквенил» и другие противомалярийные препараты на основе хлорохина отпускаются только по рецепту врача, но некоторые провизоры идут на нарушение и продают их людям, не имеющим соответствующего назначения от врача, как часто происходит, например, с антибиотиками.

Напомним, ранее в США скончался 60-летний мужчина, который принял чайную ложку порошка хлорохинфосфата для профилактики коронавируса. То же сделала и его супруга, но ее успели спасти. У обоих после приема препарата начались рвота, головокружение и проблемы с дыханием. Мужчина умер вскоре после госпитализации.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.20

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